УЄФА схвалює те, як Україна планує забезпечувати безпеку Євро-2012

Харків. 24 червня. УНІАН. Експерти Європейського футбольного союзу з питань стадіонів та безпеки схвально оцінили підготовлений українською стороною проект національної концепції з питань організації безпеки проведення Чемпіонату Європи 2012 року.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі «Україна-2012», про це поінформував перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО.

За його словами, представницька делегація на чолі з керівником відділу УЄФА з питань стадіонів та безпеки Марком ТІММЕРОМ від понеділка працює в Україні. Напередодні 10 фахівців, уповноважених головною футбольнох організацією Старого Світу, заслухали проект концепції безпеки під час проведення Євро-2012 і загалом схвально оцінили підготовлений документ. З української сторони проект представляли перші віце-президенти ФФУ С.СТОРОЖЕНКО та Олександром БАНДУРКО, а також національний координатор з питань безпеки, заступник міністра внутрішніх справ Олександр САВЧЕНКО.

Водночас футбольні інспектори попросили більшою мірою врахувати досвід організаторів попередніх Євро-турнірів. Відтак до 15-го липня українська сторона має представити в УЄФА відредаговану версію національної концепції безпеки Євро-2012.

Крім того, 23 червня делегація експертів УЄФА також відвідала Антитерористичний центр Служби безпеки України, де їй було представлено програму боротьби з тероризмом під час Євро-2012.

Сьогодні інспектори УЄФА ще працюватимуть у штаб-квартирі Федерації футболу України, а по обіді залишать Київ.