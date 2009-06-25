Експерт прогнозує восени дефіцит долара

Харків. 25 червня. УНІАН. До кінця літа гривня може девальвувати щодо основних іноземних валют за рахунок підвищення рівня інфляції в країні. Таку думку УНІАН висловив директор департаменту казначейства «БГ Банку» Віктор ЄРАСОВ.

При цьому експерт не виключає можливості зміцнення гривні до кінця літа, проте існують чинники, які перешкоджатимуть цьому процесу.

«З одного боку, регулятивні дії НБУ спрямовані на те, щоб стимулювати банки продавати валютні позиції і зменшувати резерви в інвалюті», - говорить В.ЄРАСОВ. На його думку, цей чинник позитивно впливатиме на валютний ринок.

Водночас він відзначив, що існує таке поняття, як накопичена інфляція, яка стрімко набирає обертів. Усе це веде до подорожчання пального й пально-мастильних матеріалів. У свою чергу, це спровокує зростання цін на інші продукти й товари. «В умовах зростання інфляції йтися про зміцнення гривні вже не може», - наголосив експерт.

Існує ще один, не менш важливий чинник, який виявиться восени. Йдеться про обсяги погашень із зовнішніх позик української економіки, відзначив В.ЄРАСОВ. У разі, якщо вдасться домовитись про реструктуризацію цих кредитів, відплив валюти з країни буде невеликим і курс залишиться стабільним. «Проте, враховуючи складність ситуації на зовнішніх ринках, кредитори навряд чи підуть на масштабну реструктуризацію.

Повертати доведеться багато грошей», - сказав банкір. За його словами, це може призвести до дефіциту іноземної валюти, що безпосередньо вплине на її вартість.