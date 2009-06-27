Луценко тримає Металіст під контролем

Харків. 27 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє перевірити використання коштів, виділених на будівництво у Харкові стадіону «Металіст»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові, де бере участь у церемонії випуску в Харківській національній академії МВС.

«Я з’їжджу на «Металіст», коли він буде збудований, подивлюся, чи не поцупили там щось. І друге: подивлюся, чи забезпечені там сучасні засоби безпеки, починаючи від камер відеоспостереження і закінчуючи кімнатами для спецпідрозділів, які мають бути готові в разі виникнення надзвичайних ситуацій під час матчу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.