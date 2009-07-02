Завтра на Сході до 32°

Харків. 2 липня. УНІАН. У п’ятницю, 3 липня, на території України, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. У західних, північних, а вдень місцями і у центральних областях пройде короткочасний дощ, гроза, на заході в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень в карпатському регіоні місцями сильні зливи. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 17-22°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 27-32°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 16-21°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

На Київщині буде мінлива хмарність. Пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°. По м.Києву температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

2 липня температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.