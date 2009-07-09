Квартирний злодій здійснив у Харкові подвійне вбивство

Харків. 9 липня. УНІАН. Дві люди убито в Харкові вночі 8 липня.

Про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

За його словами, злочинець проник у квартиру, де близько першої ночі здійснив убивство дівчинки 1994 р.н. та її бабусі 1945 р.н. Причиною смерті потерпілих стали ножові поранення. Триває слідство, передає SQ.