Квартирний злодій здійснив у Харкові подвійне вбивство
10:42, 09 липня 2009Харьків
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Загинули 14-літня дівчина та її бабуся
|Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ
Про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.
За його словами, злочинець проник у квартиру, де близько першої ночі здійснив убивство дівчинки 1994 р.н. та її бабусі 1945 р.н. Причиною смерті потерпілих стали ножові поранення. Триває слідство, передає SQ.
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