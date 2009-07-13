У Харкові почали відключати боржників за воду

Харків. 13 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочато спецакцію з відключення від водопостачання квартир боржників.

Як повідомив на прес-конференції заступник директора департаменту «Водозбут» КП «Вода» Юрій ГУЧЕВ, акція проводиться спільно з підприємством «Полтававодоканал», яке має досвід боротьби зі «злісними неплатниками».

За його словами, в місті діятимуть 4 спеціальні полтавські бригади з дистанційного відключення від водопостачання, у кожній - по 6 людей: 2 слюсарі, зварювальник, робітник, майстер, водій.

Одна спецмашина може обслужити за добу до 5 квартир. Обмеження водопостачання проводиться без входу в приміщення за допомогою спеціального приладу «Спрут» і не вимагає участі домовласника.

«Перед тим, як відрізати боржників від водопроводу, їм неодноразово пропонували погасити борги або оформити документи на їх реструктуризацію, - розповів Юрій ГУЧЕВ. - Відключення – це самий крайній захід, вживаний нами. Про відключення жителів оповіщають оголошеннями на під`їздах їхніх будинків. Але це і найдієвіший захід – вже зараз у мене є інформація, що з 10 квартир, які планувалося сьогодні відключити від послуги водопостачання у Фрунзенському районі, 4 уклали договори про реструктуризацію боргу і частково погасили його».

Практично всі, хто підлягає процедурі відключення, мають заборгованість понад 1 000 грн. Їм доведеться не лише погасити борг перед комунальним підприємством, але й сплатити 284 грн. за підключення до водопостачання, повідомив Ю.ГАЧЕВ.

Згідно з графіком, роботи виїзних кас зі збору платежів бригади по відключенню від водопостачання працюватимуть: 13.07 (понеділок) – у Фрунзенському районі, 14.07 (вівторок) – в Орджонікідзевському, 15.07 (середа) – в Київському, 16.07 (четвер) – в Комінтернівському, 17.07 (п`ятниця) – Московському районах.