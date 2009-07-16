Харківська ПРП виступає за демонтаж пам’ятників комуністичного режиму (фото)

Харків. 16 липня. УНІАН. Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» оприлюднила заяву, у якій висловила обурення з приводу акту вандалізму, скоєного 15 липня у Бабиному Яру, в результаті чого було пошкоджено пам’ятник Олени ТЕЛІГИ, відомій українській письменниці, розстріляній фашистами під час окупації Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, автори заяви заявляють, що вони «мають підстави підозрювати у здійснені цього акту наруги комуністів, або їх прихильників, зокрема, як помсту за пошкодження пам’ятника Леніну в Києві».

«Таким чином, - стверджується у заяві, - сучасні сталіністи в Україні засвідчують солідарність з нацизмом. Варто нагадати, що 1 липня 2009 р. Парламентська Асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію, якою сталінізм прирівнюється з нацизмом».

При цьому представники ПРП повідомляють, що «в той же час в Україні й досі є сотні пам’ятників та топонімів, які носять імена сталінських поплічників. У нинішній складній соціально-економічній ситуації Харківська міська рада знаходить 300 тис. грн. для реконструкції пам’ятника Леніну».

Автори заяви звертаються до патріотичних сили України створити Фонд, «кошти з якого будуть направлені на демонтаж символів сталінсько-комуністичного режиму». На їхнє переконання, в такий спосіб можна «створити реальний механізм для підтримки заклику Президента України про демонтаж пам’ятників комуністичного режиму».

На знмку: сліди вандалізму в Бабиному Яру, вчиненоого 15 липня 2009 року.

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