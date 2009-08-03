У Харкові зникла 9-річна дівчинка

Яніна вчиться в школі № 82. Дівчинка виглядає на свій вік, її зріст близько 140 сантиметрів, у неї довге темне волосся. Того дня дівчинка була одягнена в рожеву кофту, блакитні джинси, у неї з собою був рюкзак салатного кольору з логотипом банку «Надра».

Прохання до всіх, кому відоме місцезнаходження зниклої без вести Яніни Жаркової, звертатися в Комінтернівський РО ХМУ ГУМВС України в Харківській області за адресою: м. Харків, пров. Балашовський, 12, телефони: 737-23-46, 737-22-18, 737-22-15 або 102.

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