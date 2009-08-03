У частині Харкова 12 серпня відключать воду

Частину Червонозаводського району залишать без води 12 серпня.

Як повідомили в прес-службі КП «Вода», воду в жителів району відключать о 8.00 12 серпня та включать о 2.00 13 числа через плановий ремонт.

Води не буде в будинках, обмежених площами Р.Люксембург, Конституції, пр. Московським, площею Повстання, вул. Кірова, пр. Гагаріна, залізничними шляхами (у районі М’ясокомьінату), вул. Сидоренківською, вул. Староверещаківською, вул. Текстильною, Основ’янською наб., вул. Жовтневої революції, пров. Банним до площі Р.Люксембурго, а також частиною району Пісочин – сел. Мобіль.

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