Курс долара на міжбанку підвищився

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту знову росли: торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9450/7,9830 грн./дол., до закриття цінові показники досягли максимуму – 8,0430/8,0770 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:30 Національний банк України вийшов на ринок із продажем на аукціоні по валютній парі USD/UAH з ціною відсікання 7,75 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2553/0,2565 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися - 0,2563/0,2578 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2581/0,2591 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився й становив 31,1250 рублів за долар (-0,01).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4370/1,4435 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4280/11,4860 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,4850/11,5510 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили - 11,5950/11,6450 грн./євро.