Парубки, які викрали машину з автомийки, збили насмерть пішохода

Автомийник, який узяв машину клієнта покататися, збив пішохода.

За даними міліції, чорну Chevrolet двоє парубків викрали з автомийки: один з них працював там. Обидва, стверджують правоохоронці, вживали алкоголь. Подорожуючи містом, наїхали на пішохода, але після аварії не зупинилися і допомогу людині не надали. Чоловік після помер у лікарні.

Машину парубки повернули на мийку, але власник помітив сліди ДТП і звернувся до міліції.

Геннадій Пархоменко, оперуповноважений карного розшуку Московського райвідділу: «Були вони п’яні. Загрожує їм термін позбавлення волі від 8 до 12 років. Свою провину вони визнають: те, що вони викрали автомобіль і збили людину, не надавши їй допомоги».

Медіапорт