Аваков просить уряд терміново дати кошти, щоб урятувати цукрову галузь

Якомога швидше виділити компенсацію за посіви цукрового буряка просить уряд та Президента голова облдержадміністрації Арсен Аваков.

Як повідомив його заступник Віктор Звєрєв, губернатор звернувся до Секретаріату Президента України, до прем’єр-міністра та міністра аграрної політики.

Як пише сайт облдержадміністрації, у своєму зверненні керівник області повідомив, що два з восьми цукрових заводів Харківщини у зв’язку з низькою рентабельністю виробництва цукру вже відмовилися від прийому цукрових буряків у цьому році.

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