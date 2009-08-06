Аваков просить уряд терміново дати кошти, щоб урятувати цукрову галузь
12:16, 06 серпня 2009Харьків
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Два з восьми цукрових заводів Харківщини у зв’язку з низькою рентабельністю вже відмовилися від прийому цукрових буряків у цьому році...
|Арсен Аваков
Як повідомив його заступник Віктор Звєрєв, губернатор звернувся до Секретаріату Президента України, до прем’єр-міністра та міністра аграрної політики.
Як пише сайт облдержадміністрації, у своєму зверненні керівник області повідомив, що два з восьми цукрових заводів Харківщини у зв’язку з низькою рентабельністю виробництва цукру вже відмовилися від прийому цукрових буряків у цьому році.
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