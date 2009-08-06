Інститут монокристалів виростив найбільший кристал у світі

Науковці науково-технологічного концерну (НТК) «Інститут монокристалів» виростили найбільший у світі кристал – його маса 504 кг

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам завідуючий сектором вирощування монокристалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НТК Володимир ТАРАНЮК.

За його словами, для створення кристала було застосовано розроблену в НТК нову технологію з низьким рівнем просвічування, завдяки якій кристали за 18-19 діб зростають до півметра в діаметрі. Одержати за цією технологією кристали вагою більш як 540 кг поки що не дозволяє наявне в інституті устаткування.

В.ТАРАНЮК зазначив, що, незважаючи на жорстку конкуренцію на світовому ринку, харків`яни успішно продають свої кристали замовникам з багатьох країн Європи, Америки, Китаю і Японії. Він сказав, що такі штучно вирощені кристали широко використовуються в рентгенівському устаткуванні лікарень, а також в доглядових системах аеропортів.

Довідка УНІАН. Інститут монокристалів засновано в 1955 році як харківський філіал Всесоюзного НДІ монокристалів, сцинтиляційних матеріалів і особливо чистих речовин. У 1975 р. на базі інституту створено НВО «Монокристалреактив», до якого увійшли також Харківський завод хімреактивів і дослідний завод інституту. У 1991 р. об`єднання перейшло в підпорядкування НАН України. У 1995 р. на його базі було створено науково-технологічний концерн.

У 2008 р. в рамках галузевої науково-технічної програми "Устаткування для виробництва і обробки функціональних матеріалів для електроніки" в НТК було вирощено найбільший у світі монокристал сапфіра розмірами 800х350х50 мм (вага - 45 кг).