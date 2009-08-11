Москва не розриває відносини з Києвом - помічник Медведєва

Керівництво Російської Федерації, вирішивши поки що не направляти свого нового посла в Україну, не розриває і не заморожує дипломатичних відносин з Києвом.

Про це журналістам заявив помічник Президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО, пише Газета.ру.

«Ні про який розрив дипломатичних відносин і про заморожування мова йти не може», - сказав С.ПРИХОДЬКО, відповідаючи на запитання про рішення Дмитра МЕДВЕДЄВА поки що не направляти в Україну нового російського посла через «антиросійський курс» її керівництва.

«Йдеться про те, що в своєму посланні Президент Д.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до свого колеги пана В.ЮЩЕНКА, висловив глибоке занепокоєння російського керівництва і громадян нашої країни тим станом і рівнем російсько-українських відносин, насамперед політичних, які склалися внаслідок цілеспрямованих дій політичного керівництва України», - зазначив С.ПРИХОДЬКО.