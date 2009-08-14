Росіянин намагався вивезти з України 220 кг хутра

Прикордонники затримали росіянина, який намагався вивезти додому 220 кг хутра песця і нірки. Хутровину він ховав у просторі під стелею в тамбурі вагонів.

Як повідомив прес-секретар начальника Харківського прикордонзагону Дмитро Горкольцев, 29-річного правопорушника з Бєлгородської області затримали в пункті «Козача Лопань» під час огляду потягу «Харків – Наумівка»: під час простукування стінок вагонів правоохоронці почули нехарактерний глухий звук.

Хутро передали митниці, де експерти оцінили його в 11 тисяч гривень.

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