ОДА і ХОР гармонізують стосунки

Харків. 27 серпня. УНІАН. В результаті проведених консультацій з головою обласної ради, керівник області Арсен АВАКОВ ухвалив рішення щодо відновлення взаємовідносин управлінь обласної державної адміністрації з постійними комісіями обласної ради. Про це А.АВАКОВ повідомив голову облради Сергія ЧЕРНОВА у своєму листі, направленому до обласної ради.

«Начальники управлінь обласної державної адміністрації отримали моє доручення в подальшому брати участь у роботі постійних комісій, президії та засідань обласної ради», - йдеться у зверненні А.АВАКОВ до С.ЧЕРНОВА.

Губернатор сподівається, що коректні, толерантні та ділові стосунки у співпраці між керівниками та співробітниками управлінь облдержадміністрації та депутатами облради сприятимуть ефективній реалізації державної політики щодо соціально-економічного розвитку області.

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