Тимошенко у захваті від Металіста

Харків. 27 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила задоволення від побаченого на стадіоні Металіст, який проходить реконструкцію до Євро-2012.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, екскурсію по стадіону для глави уряду провів головний інвестор проекту, президент компанії DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Ю.ТИМОШЕНКО оглянула трибуни, покриття, роздягальні, дитячу футбольну академію та таке інше. Прем’єр-міністр залишилася дуже задоволеною побаченим та високо оцінила рівень підготовки Харківщини до матчів Євро-2012.

«Це – фантастика», - висловила свої емоції від стадіону глава уряду.

З 2007 року, коли стадіон було внесено до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, на об’єкті було проведено великий спектр робіт.

Зокрема, закінчено спорудження цілісного комплексу східної та південної трибун, виконані роботи з благоустрою території за східною трибуною та прилеглої території до північної трибуни, введено в експлуатацію теплопункт для обігріву всіх підтрибунних приміщень стадіону, виконані роботи по перенесенню всіх видів мереж і комунікацій, прокладені кабельні системи для підігрівання футбольного поля, побудована електропідстанція потужністю 500 кВ, підготовлено 48 фундаментів під опори для нового даху стадіону. Встановлено всі опори для нового даху. На 25 серпня ц.р. виконано 90% від загального обсягу робіт.