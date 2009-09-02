На Харківщині розбився парашутист

Харків. 2 вересня. УНІАН. 30 вересня в Харківській області розбився парашутист.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управління з питань надзвичайний ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося у неділю неподалік Харкова на аеродромі в с. Коротичі під час стрибків з парашутом членів аероклубу.

За даними облуправління, парашутист помер одразу після падіння на місці, отримавши несумісні з життям травми. Правоохоронні органи вивчають обставини загибелі людини, зазначив співрозмовник агентства.