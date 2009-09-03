Трударям Харківщини заборгували 90 мільйончиків

Харків. 3 вересня. УНІАН. Станом на 28 серпня 2009 р. загальна заборгованість із заробітної плати на Харківщині становить 90,8 млн. грн.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

За підсумками селекторної наради з питання «Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду України» І.ТЕРЕХОВ відмітив скорочення загальної суми заборгованості по області.

За його словами, суттєве скорочення заборгованості відбулося на економічно активних підприємствах – на 17,3 млн. грн., але невиплаченими залишається 73,5 млн. грн.

І.ТЕРЕХОВ наголосив, що ціла низка підприємств області повністю погасила заборгованість із зарплати, на багатьох державних підприємства намітилася позитивна динаміка зменшення існуючої заборгованості.

І.ТЕРЕХОВ відзначив, зокрема, що на ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка» борги скоротилися на 1,1 млн. грн.

Однак, зазначив заступник губернатора, в області є підприємства, на яких заборгованість не тільки не скоротилася, а навіть зросла. Так, за його словами, на ДП «ХЕМЗ» заборгованість зросла на 622 тис. грн. і сьогодні становить 4,6 млн. грн.

Незважаючи на це, І.ТЕРЕХОВ підкреслив позитивну динаміку погашення боргів по Харківській області.

«В області намітилася позитивна динаміка щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду. Наша подальша робота буде спрямована на поліпшення ситуації на ДП «ХЕМЗ» та ДП «Завод ім. Шевченка», на якому ще залишається значна заборгованість. Облдержадміністрація разом із відповідним Міністерством промислової політики буде всі можливі міри аби вивести це підприємство на належний рівень функціонування», - сказав І.ТЕРЕХОВ.