Кабмін виділив Харківщині 173,7 млн. грн. на Євро-2012

Харків. 3 вересня. УНІАН. Кабінет міністрів України виділив 173,7 млн. грн. для підготовки Харківської області до Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА.

За словами С.СТОРОЖЕНКА, у сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів взяла участь делегація від Харківської області у складі Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА, координатора робіт з Євро-2012 у Харкові, генерального інвестора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, а також заступника голови облдержадміністрації С.СТОРОЖЕНКА, які відзвітували про хід будівництва та реконструкції інфраструктури в Харкові та Харківській області в рамках підготовки до Євро-2012.

С.СТОРОЖЕНКО заявив, що після доповідей учасників засідання Кабмін ухвалив рішення почати фінансування харківських об’єктів Євро вже у вересні.

«Після доповіді віце-прем’єра Івана ВАСЮНИКА Кабінет міністрів України ухвалив рішення відкрити фінансування підготовки Харківської області до Євро-2012 у вересні. Йдеться про кошти для будівництва стадіону «Металіст», злітно-посадочної смуги аеродрому і комунальних доріг у місті Харкові», - сказав С.СТОРОЖЕНКО.

За його словами, у вересні на рахунки казначейства повинен надійти перший транш, зокрема, 100 млн. грн. на реконструкцію стадіону, 56,7 млн. грн. на злітно-посадкову смугу і 17 млн. грн. на дороги.

Також, підкреслив С.СТОРОЖЕНКО, Кабмін звільнив від сплати мита всі товари і вироби (всього 10 найменувань), що не випускаються в Україні, які були ввезені в країну й використані для оснащення стадіону «Металіст».