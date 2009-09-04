Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,54 - 8,7 грн.

Харків. 4 вересня. УНІАН. На 4 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,65 грн. (продаж - 8,98 грн.), євро - 12,45 грн. (12,95 грн.), Базис - 8,54 (8,55), 12,6 (12,75), Реал-банк - 8,7 (8,9), 12,45 (12,8), відповідно. Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на 4 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.5000 (на 3 вересня – 798.5000), 100 EUR – 1144.6498 (на 3 вересня – 1135.4670), 10 RUR – 2.5135 (на 3 вересня – 2.4974).

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