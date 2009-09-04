Аграрії Харківщини розпочали сівбу озимини

Харків. 4 вересня. УНІАН. Аграрії Харківської області почали сівбу озимих культур по урожай 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА.

Цього року планується посіяти озимину на площі 447,5 га, що на 11,5 тис. га більше, ніж минулого року.

В.ЗВЄРЄВ повідомив, що, закінчивши роботу з підготовки ґрунту, посівну кампанію почали у Велікобурлуцькому, Вовчанському, Дворічанському, Дергачівському, Золочівському, Куп’янському, Нововодолазькому та Шевченківському районах області.