Металіст вибув з боротьби за Кубок
00:03, 14 вересня 2009Харьків
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Обіцяного сюрпризу не сталося
Харків. 14 вересня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 1/8 Кубка України з футболу, який відбувся в суботу, 12 вересня, програв київському Динамо з рахунком 0:1.
Гол у ворота харків’ян на 17-й хвилині першого тайму забив Зозуля.
Наприкінці гри з поля за удар суперника ногою після свистка судді з поля був вилучений динамівець Маграо.
Матч, який проходив на оновленому стадіоні, зібрав понад 32 тисячі глядачів.
На знімку: момент гри Металіст - Динамо.
Фото прес-служби ФК Металіст
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