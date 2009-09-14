Металіст вибув з боротьби за Кубок

Харків. 14 вересня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 1/8 Кубка України з футболу, який відбувся в суботу, 12 вересня, програв київському Динамо з рахунком 0:1.

Гол у ворота харків’ян на 17-й хвилині першого тайму забив Зозуля.

Наприкінці гри з поля за удар суперника ногою після свистка судді з поля був вилучений динамівець Маграо.

Матч, який проходив на оновленому стадіоні, зібрав понад 32 тисячі глядачів.

На знімку: момент гри Металіст - Динамо.

Фото прес-служби ФК Металіст