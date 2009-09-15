Підсумки тендеру на постачання Ан-74 до Індії стануть відомі в I кварталі 2010 р.

Харків. 15 вересня. УНІАН. Підсумки тендеру, який проводе Індія на постачання патрульних літаків, очікуються в першому кварталі 2010 року, повідомляє Kharkiv EUROз посиланням на київські видання.

За даними генерального конструктора АНТК ім. Антонова Дмитро КІВИ, українська компанія бере участь у цьому тендері з літаком Ан-74.

Україна запропонувала на конкурс міноборони Індії щодо постачання шістьох літаків для ВМС і Берегової охорони багатоцільовий морський патрульний літак Ан-74. Машина може використовуватися для повітряного та морського патрулювання, електронної і радіорозвідки, підтримки військових кораблів з можливістю протидії супротивникові, а також для проведення пошуковий-рятувальних операцій, визначення забруднень морської поверхні.

Ан-74 відрізняється низкою значних удосконалень, проведених спільно з партнерами з Франції, Німеччини, Швеції й інших країн. Його легко переобладнати для перевезення людей, евакуації хворих і поранених. Новий транспортний варіант Ан-74 може доставляти різні вантажі, зокрема військового призначення, загальною масою до 10 т.

Ан-74 серійно виробляється на Харківському авіазаводі. За свого часу завод здійснив поставку партії літаків Ан-74 до Ірану.