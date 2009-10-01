Луганський губернатор зупинив спорудження пам’ятника Катерині II

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Голова Луганської обласної державної адміністрації Олександр АНТІПОВ своїм розпорядженням зупинив проведення будівельних робіт на місці спорудження пам’ятника російській імператриці Катерині II.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної організації ВО «Свобода», рішення було прийнято 29 вересня під час засідання Громадської ради з питань реконструкції скверу Пам’яті у Луганську.

За даними прес-служби, пам’ятник мали будувати у сквері Пам’яті на місці колишнього Гусинівського цвинтаря, який у 30-ті роки ХХ ст. був місцем розстрілів та поховань репресованих комуністичним режимом мешканців Луганська. Крім того, у сквері розташовані пам’ятний хрест та меморіальний знак жертвам Голодомору.

Луганська «Свобода» виступила з рішучим протестом проти «будівництва на кістках закатованих українців пам’ятника людині, яка замордувала Україну”.

Свободівці заявили про неприпустимість не тільки будівництва пам’ятника Єкатерині ІІ, але й проведення громадських слухань з цього питання.

У зверненні з приводу реконструкції скверу Пам’яті Луганська обласна організація ВО «Свобода» попередила місцеву владу, що “докладе всіх зусиль та готова вжити будь-яких заходів, аби будівництво та відкриття пам’ятника не відбулося”.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в Луганську було створено ініціативну групу з проведення місцевого референдуму з питання доцільності встановлення пам’ятників жертвам ОУН-УПА та російській імператриці Катерині ІІ. Збори громадськості було проведено за ініціативи громадської організації «Народний фронт Луганщини».

Встановлення пам’ятника Катерині ІІ ініціює Луганська міська рада, пам’ятника жертвам ОУН-УПА - громадська організація «Молода гвардія».