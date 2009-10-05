Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 9-й тур Чемпіонату України з футболу:

Арсенал - Динамо 0:1 (Шевченко 38)

Карпати - Закарпаття 1:0 (Кузнєцов 90+3)

Дніпро - Шахтар 2:2 (Калиниченко 45, Селезньов 55 - Луїс Адріано 25, 74)

Ворскла - Чорноморець 0:0

Як повідомлялося, в суботу, 3 жовтня, зіграли:

Зоря - Таврія 0:0

Оболонь - Металург З 4:1 (Іващенко 54, Рожок 71, Варанков 76, Куценко 81 пен. - Аржанов 11 пен.)

Металург Д - Іллічівець 4:1 (Лазич 16, Шищенко 45, Кінгслі 53, Танаса 74 - Кашевські 56)

Металіст - Кривбас 1:0 (Коельо 90+1)

Завдяки голу Шевченка та нічиїй найближчих переслідувачів Динамо відірвалося в

таблиці - 25 очок, у Шахтаря - 21, у Дніпра - 18.

Ще п`ять команд вибюють третю позицію: Металіст (17), Таврія (16), Карпати і Металург Д (по 15) і Іллічівець (14). Одноосібний господар середини таблиці - Оболонь з 12 очками.

У нижній частині - Арсенал (9), Ворскла і Зоря (по 8), Металург З (7), Закарпаття (6),

Чорноморець (6) і Кривбас (1 очко).