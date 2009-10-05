Ющенко поділився з борівчанами про сільське господарство, бюджет і уряд

Харків. 5 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що урядова аграрна політика у 2010 році має стати більш ефективною, передбачивши адекватну бюджетну підтримку та створення економічних стимулів для галузі стратегічного для України значення.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками аграрного сектору та активом Борівського району Харківської області.

Президент наголосив, що сільське господарство є традиційною для України галуззю, яка в умовах надзвичайно сприятливої світової цінової кон’юнктури на продовольство здатна вивести українську економіку з кризи. Для цього, на переконання В.ЮЩЕНКА, необхідна професійна компетентна аграрна політика, яка б створила можливості розвитку аграрного виробництва. Для зростання потужностей галузі необхідний розвиток інфраструктури, зокрема транспортної та елеваторів. Також потребує змін тарифна політика, що має зробити українську продукцію конкурентною на зовнішніх ринках.

Передумовою для розвитку галузі Президент назвав насамперед відмову від спроб адміністративного регулювання, до якого неодноразово вдавався чинний уряд. Як приклад В.ЮЩЕНКО назвав запровадження квот на експорт олії та зерна.

«Без чесної ринкової ціни відтворити економіку села неможливо», - наголосив Президент.

Говорячи про помилки в урядовій аграрній політиці, він назвав неадекватну, особливо в умовах адміністративного встановлення цін на продукцію галузі, бюджетну підтримку АПК, зокрема недофінансування компенсацій та дотацій виробникам агропродукції.

«Ринкову ціну забрали, а компенсацію не дали», - сказав Президент.

Глава держав констатував, що на 2010 рік урядом заплановано підтримку АПК на рівні 3,333 млрд. грн., що втричі менше від рівня нинішнього року, причому більшість коштів знову заплановано у Стабілізаційному фонді, через що виникають серйозні ризики щодо їх невиплати.

«З таким бюджетним підходом неможливо змиритися як з концепцією року», - наголосив В.ЮЩЕНКО. Відтак він закликав аграріїв стати більш активними учасниками розробки урядової політики, яка стосується їхнього сектору, і сформувати список основних вимог до уряду з 10-12 пунктів. «Якщо ми зможемо сформувати єдиний голос у цьому питанні, його почують і в парламенті, і в уряді», - сказав ЮЩЕНКО.