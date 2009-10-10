Україна – Англія: за крок від прірви, за два – до плей-офф

10 жовтня національній збірній України належить витримати найголовніший іспит у відбірному турнірі до Чемпіонату Світу 2010 року. У матчі з беззаперечним лідером нашої групи і за сумісництвом грандом європейського футболу збірною Англії, без жодних перебільшень, буде вирішуватися доля нашої команди, пише Kharkiv EURO.

Місце зустрічі – Дніпропетровск, «Дніпро-Арена». Подія – матч Україна-Англія, гра, що вирішить долю синьо-жовтої команди у світлі майбутнього Чемпіонату Світу. Якщо програємо, або зіграємо внічию – шансів на вихід на Мундіаль майже не залишиться (хіба Казахстан зробить нам велику приємність і зуміє відібрати очки у хорватів), виграємо – залишиться обіграти лише футбольного карлика Андорру, і можна готуватися до плей-офф.

Чи потрібна англійцям перемога?

Судячи з турнірного становища, англійським «левам» дійсно нічого вже не потрібно. В їхньому активі – 8 матчів, 8 перемог, різниця м’ячів: 31 на 5 і тверде перше місце в групі, яке гарантує участь у фінальній частині першого Чемпіонату Світу, що відбудеться на африканському континенті.

Але ж, чому наставник англійців привіз в Україну найосновніший склад на чолі з Лампардом, Джеррардом і Руні. Через травми Фабіо Капелло не довіз до Дніпропетровська захисника Джолеона Лескотта і голкіпера Пола Робінсона. Але хіба ж це втрата для англійської збірної?

«Ми, Англія – одна з найсильніших команд світу! І ми маємо підтверджувати такий високий статус. Кожна наша гра має бути свідченням того, що ми – претенденти на перемогу в Кубку Світу»,- Капелло дуже переконливо говорить про мотивацію своєї команди. І стає зрозуміло, що сподіватися на милість британців сенсу нема. Буде безкомпромісний футбольний поєдинок, і все вирішиться в справжній чоловічій боротьбі.

Загін не відчув втрати бійця?

Віталій Мандзюк, Дмитро Чигринський, Андрій Русол. Цих трьох гравців збірної України об’єднує одна спільна деталь – жоден з них не зможе зіграти проти англійців. І якщо компенсувати відсутність динамівського правого захисника справа не така й складна (на цій позиції може зіграти і Григорій Ярмаш, і Василь Кобін), то втрата одразу двох провідних центрбеків стала для тренера нашої команди Олексія Михайличенка великою проблемою. Вирішити її він збирається за рахунок дебютантів – гірника Ярослава Ракицького, який через виклик у головну команду країни не зможе в ці дні допомогти молодіжці, а також динамівського гренадера Євгена Хачериді. Дивно лише, що тренер знехтував можливістю запросити у стан збірної досвідченого капітана донецького «Металурга» В’ячеслава Чечера.

Хай там як, а перед зустріччю з потужним захистом англійців центр захисту залишається найпроблемнішою ланкою збірної України. І це дуже тривожний дзвіночок.

Але, в будь якому разі, відступати вже нема куди. А перешкоди створені лише для того, щоби їх долати. Якщо, нам це вдасться в суботу – гратимемо в плей-офф, в іншому разі – вже наступна зустріч з Андоррою може стати останнім офіційним матчем збірної України аж до Євро-2012.

Олександр Гольденберг, Інформаційний центр «Україна-2012»