Харківська ТЕЦ-5 йде під крило Нафтогазу

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України вирішив передати в управління НАК «Нафтогаз України» ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ВАТ «Херсонська ТЕЦ», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Про це йдеться у постанові Кабміну №1060 від 7 жовтня 2009 р.

Згідно з документом, Міністерству палива та енергетики доручено в місячний термін забезпечити вилучення пакетів акцій вказаних ВАТ зі статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» і внесення їх до статутного фонду НАК «Нафтогаз України».

Мінпаливенерго також доручено внести відповідні зміни у статутні документи НАК «Нафтогаз України» щодо розширення видів діяльності держхолдингу, а також провести перереєстрацію пакетів акцій НАК «Нафтогаз України» і НАК «Енергетична компанія України».

Крім того, Мінпаливенерго спільно з Фондом державного майна доручено в тримісячний термін провести оцінку пакетів акцій, що передаються до статутного фонду НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Кабмін також передав в управління НАК «Нафтогаз України» Лисичанську, Зуєвську, Миколаївську, Криворізьку теплоелектроцентралі, а також ТЕЦ «Кримських генеруючих систем».

Довідка УНІАН. У жовтні 2008 року НАК «Нафтогаз України» звернулася до Міністерства палива та енергетики з проханням передати в управління компанії державні теплоелектроцентралі.

На думку фахівців НАК, передача ТЕЦ в управління компанії дозволить безпосередньо перейти до виробництва теплової енергії. Крім того, подібні дії можуть привести до підвищення конкуренції між державними та іншими ТЕЦ.

Як підкреслили в «Нафтогазі», відповідним досвідом свого часу скористався російський «Газпром», що дало позитивні результати.