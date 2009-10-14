14 жовтня долар трохи подешевшав

Харків. 14 жовтня. УНІАН. В середу, 14 жовтня, українські банки купують американську валюту в середньому за 8,24 грн./дол., продають – за 8,30 грн./дол. Курс трохи знизився порівняно з 12 жовтня, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,17-8,27 грн./дол., з продажу – в межах 8,278-8,36 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках, за даними Finance.ua, майже не змінився порівняно з 12 жовтня, і сьогодні становить 12,22/12,38 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,97-12,32 грн./євро, з продажу – в межах 12,30-12,50 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 13 жовтня не змінився і становить 0,2713/0,2834 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,23 грн./дол., продажу – 8,30 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,15-8,26 грн./дол., з продажу – в межах 8,28-8,35 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи підвищився з 13 жовтня, і сьогодні становить 12,24/12,38 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,30 грн./євро, з продажу – в межах 12,34-12,50 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 13 жовтня майже не змінився і становить в середньому 0,2669/0,2846 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2076-0,28 грн./рубль, з продажу – в межах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курси валют 14 жовтня у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,20/8,35 грн., євро – 12,15/12,45 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,20/8,35 грн., євро – 12,00/12,60 грн., рубль – 0,25/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,19/8,29 грн., євро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 жовтня, становить: гривні до долара США – 8,0062, до євро – 11,900416, до російського рубля – 0,27136.