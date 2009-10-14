Харківщина зменшує борги із зарплати

Харків. 14 жовтня. УНІАН. З початку жовтня 2009 р. заборгованість із заробітної плати в Харківській області зменшилася на 812 тис. грн. – до 142,5 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

За підсумками проведеної 12 жовтня селекторної наради з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати і внесків до Пенсійного фонду України за участю І.ТЕРЕХОВА заступник губкрнатора повідомив, що з початку жовтня 2009 р. заборгованість із заробітної плати в області зменшилася на 812 тис. грн. і станом на 9 жовтня становила 142,5 млн. грн., з них заборгованість на економічно активних підприємствах – 125 млн. грн.

Під час селекторної наради зазначалося, що на деяких підприємствах області намітилася позитивна динаміка погашення заборгованості, зокрема, на 500 тис. грн. зменшився борг на ДП «Харківський радіозавод «Протон», на 476 тис. грн. – на ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. Фрунзе».

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що повністю заборгованість ліквідовано на ряді підприємств, серед яких ДП «Укрзалізницяпроект», ТОВ «Хартрон-Енерго», а також економічно активних підприємствах в Дергачівському, Коломацькому та Кегичівському районах області.

І.ТЕРЕХОВ також зазначив, що на ряді підприємствах області заборгованість зросла. При цьому він повідомив, що збільшився на 755 тис. грн. борг на ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка», на 512 тис. грн. на ХП «ХЕМЗ» та інших. Складною, за словами І.ТЕРЕХОВА, залишається ситуація і на підприємствах Міськелектротрансу.

І.ТЕРЕХОВ доручив керівникам районів Харківської області подати керівництву області графіки погашення заборгованості з виплати зарплати і внесків до Пенсійного фонду по кожному підприємству-боржнику, а також інформацію про виконання складених графіків.

У Харківській обл. заборгованість із зарплати з початку жовтня 2009 року зменшилася на 812 тис. грн. – ОДА

Київ. 13 жовтня. УНІАН. З початку жовтня 2009 року заборгованість із заробітної плати в Харківській області зменшилася на 812 тис. грн. – до 142,5 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА Ігоря ТЕРЕХОВА.

За підсумками проведеної сьогодні селекторної наради з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати і внесків до Пенсійного фонду України за участю І.ТЕРЕХОВА заступник голови ОДА повідомив, що з початку жовтня 2009 року заборгованість із заробітної плати в області зменшилася на 812 тис. грн. і станом на 9 жовтня становила 142,5 млн. грн., з них заборгованість на економічно активних підприємствах – 125 млн. грн.

Під час селекторної наради зазначалося, що на деяких підприємствах області намітилася позитивна динаміка погашення заборгованості, зокрема, на 500 тис. грн. зменшився борг на ДП «Харківський радіозавод «Протон», на 476 тис. грн. – на ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. Фрунзе».

І.ТЕРЕХОВ повідомив, що повністю заборгованість ліквідовано на ряді підприємств, серед яких ДП «Укрзалізницяпроект», ТОВ «Хартрон-Енерго», а також економічно активних підприємствах в Дергачевському, Коломацькому і Кегичевському районах області.

І.ТЕРЕХОВ також зазначив, що на ряді підприємствах області заборгованість зросла. При цьому він повідомив, що збільшився на 755 тис. грн. борг на ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка», на 512 тис. грн. на ХП «ХЕМЗ» та інших. Складною, за словами І.ТЕРЕХОВА, залишається ситуація і на підприємствах Міськелектротрансу.

І.ТЕРЕХОВ доручив керівникам районів Харківської області подати керівництву області графіки погашення заборгованості з виплати заробітної плати і внесків до Пенсійного фонду по кожному підприємству-боржнику, а також інформацію про виконання складених графіків.