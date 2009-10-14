У Харкові на згарищі смітника знайдено двоє людей

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні вранці у Харкові на згарищі в сміттєзбиральнику одного з багатоповерхових будинків були знайдені два обгорілі тіла людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, сигнал до чергової частини МНС про пожежу на вул. Косіора, 93/16 надійшов о 4.10.

До місця виклику негайно прибули 2 підрозділи МНС. Вогонь загасили о 4.27. На місці пожежі було знайдено два обгорілі тіла, особи яких встановлюються слідством. Причини пожежі також з‘ясовуються, повідомили у прес-службі.