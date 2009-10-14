У Харкові, незважаючи на заборону, пройшов мітинг на честь УПА

Харків. 14 жовтня. УНІАН. У Харкові, незважаючи на заборону суду, розпочався мітинг прихильників національно-патріотичних сил, присвячений 67-й річниці створення УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався о 14.45.

Представники КПУ, які погрожували знести пам’ятний знак, встановлений на честь воїнів УПА у Молодіжному парку, залишили це місце о 14.00.

Мітинг розпочався читанням молитви та спомином «усіх невинно убієнних» українських патріотів.

В акції беруть участь близько 70 представників Української народної партії, ВО «Свобода» та Молодіжного націоналістичного конгресу.

Камінь оточений міліцейським кордоном, в складі якого є бійці спецпідрозділу «Беркут».

В цілому обстановка спокійна, але учасники мітингу остерігаються можливих провокацій з боку активістів КПУ.

Як повідомляв УНІАН, Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов Харківської міської ради до обласної організації Конгресу українських націоналістів, заборонивши КУНу та іншим учасникам акції проводити сьогодні до 16.00 в Молодіжному парку біля пам`ятного знаку Української повстанської армії масові заходи, присвячені створенню УПА.