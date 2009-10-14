Сьогодні Україна грає з Андоррою

16:57, 14 жовтня 2009
Харьків
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Хорватія - з Казахстаном

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Європі будуть зіграні матчі відбіркового циклу чемпіонату світу з футболу 2010 року, повідомляє Kharkiv EURO.

Україна на виїзді грає з командою Андорри. Для України важливий результат гри між Хорватією і Казахстаном. Проте виграш у Андорри дає шанси українській збірній продовжити боротьбу за путівку до Південної Африки.

Група 6

Андорра - Україна      18:30

Казахстан - Хорватія  18:30

Англія - Білорусь         22:00

 

      №                     І    В   Н   П     М     О

      1  Англія         9    8    0    1    31-6   24

+1  2 Україна        9    5    3    1    15-6   18

 -1  3 Хорватія      9    5    2    2    17-12  17

      4  Білорусь     9    4    1    4    19-11  13

      5  Казахстан   9    2    0    7    10-27   6

      6  Андорра     9    0    0     9    3-33    0

 

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