Сьогодні Україна грає з Андоррою

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Європі будуть зіграні матчі відбіркового циклу чемпіонату світу з футболу 2010 року, повідомляє Kharkiv EURO.

Україна на виїзді грає з командою Андорри. Для України важливий результат гри між Хорватією і Казахстаном. Проте виграш у Андорри дає шанси українській збірній продовжити боротьбу за путівку до Південної Африки.

Група 6

Андорра - Україна 18:30

Казахстан - Хорватія 18:30

Англія - Білорусь 22:00

№ І В Н П М О

1 Англія 9 8 0 1 31-6 24

+1 2 Україна 9 5 3 1 15-6 18

-1 3 Хорватія 9 5 2 2 17-12 17

4 Білорусь 9 4 1 4 19-11 13

5 Казахстан 9 2 0 7 10-27 6

6 Андорра 9 0 0 9 3-33 0