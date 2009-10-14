Україна виграла в Андорри. 6:0

Далі - плей-офф

Харків. 14 жовтня. УНІАН. Закінчилися два матчі в 6-й групі групового етапу Чемпіонату світу з футболу Андорра - Україна 0:6 (Шевченко 22, Гусєв 62, Ліма 70 автогол, Ракицький 80, Селезньов 81, Ярмоленко 83) Казахстану - Хорватія 1:2 (Хижниченко 26 - Вукоєвич 10, Кранчар 90) За наслідками групового етапу, набравши 21 очко, збірна України проходить у плей-офф.

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