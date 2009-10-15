КБ ім. Морозова спростовує інформацію щодо поставок до Грузії танків «Оплот»

Харків. 15 жовтня. УНІАН. У Харківському конструкторському бюро ім. Морозова спростовують інформацію народного депутата України Валерія Коновалюка (фракція Партії регіонів) щодо постачань до Грузії нових танків Т-84 «Оплот», які нібито вже в жовтні 2009 року має намір здійснити «Укрспецекспорт», повідомляє Kharkiv EURO з посиланням на військове видання Defense Express.

У бесіді з кореспондентом Defense Express представник українського розробника бронетанкової техніки відзначив: «Це якась помилка або непорозуміння. У жовтні цього року це неможливо навіть технічно».

За його словами, завод ім. Малишева (виробник танків Т-84 «Оплот») зараз перебуває на стадії підготовки виробництва танків Т-84 для української армії в рамках держоборонзамовлення. «Отже із жовтнем і взагалі тут хтось щось наплутав», - повідомив представник ХКБМ.

У співрозмовника агентства також викликала сумнів адекватність нібито вже перерахованою грузинською стороною суми $5,6 млн.

Defense Express відзначає, що інтернет-видання «Обозреватель» 14 жовтня 2009 року, цитуючи депутата В.Коновалюка, повідомило, що «вже в жовтні 2009 року «Укрспецекспорт» має намір передати грузинській стороні, крім іншого озброєння, 12 нових танків Т-84 «Оплот», розроблених Харківським заводом імені Малишева. Грузинською стороною в рахунок оплати вже перераховано $5,6 млн. Крім того, Україна планує поставити до Грузії 10 танків Т-72, три БТР-80, 20 ПЗРК «Голка-1», 40 ПЗРК «Стріла», а також партію снарядів для реактивного гранатомету РПГ-7 і 125-міліметрового ПТУР «Комбат».

На знімку: танк «Оплот» на державних випробування на військовому полігоні під Харковом.