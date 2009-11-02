У Генконсульстві ФРН відкриють візовий відділ

Харків 2 листопада. УНІАН. У Генеральному Консульстві Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку планується відкриття візового відділу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в Донецьку на зустрічі з заступником голови ХОДА Ярославом ЮЩЕНКО заявив Генеральний Консул Федеративної Республіки Німеччина Клаус ЦІЛЛІКЕНС.

«Незабаром ми плануємо відкрити в Генконсульстві візовий відділ, щоб жителям східної частини України було простіше отримувати візи», - повідомив К.ЦІЛЛІКЕНС.

К.ЦІЛЛІКЕНС зауважив, що робота Генерального Консульства розповсюджуватиметься на всі східні області України.

Я.ЮЩЕНКО від імені голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА привітав К.ЦІЛЛІКЕНСА з призначенням на високу посаду і висловив упевненість у тому, що відкриття Генконсульства ФРН у Донецьку сприятиме активізації різносторонніх зв’язків між Україною і ФРН.

К.ЦІЛЛІКЕНС зауважив на наявності значного потенціалу розвитку у двосторонніх відносинах і назвав перспективні напрями, серед яких - енергоефективність і впровадження енергозберігаючих технологій, розвиток громадських зв’язків, а також підготовка до Євро-2012.

К.ЦІЛЛІКЕНС також відзначив, що після ратифікації Лісабонської Угоди перед Україною відкриється немало сприятливих перспектив у відносинах з Європейським Союзом.

«Проведення континентальної футбольної першості - прекрасний шанс для Харківської області і всієї України продемонструвати Європі і всьому світу наскільки красива ваша країна. Успішне проведення Євро-2012 допоможе зламати багато стереотипів й показати, що Україна - органічна частина Європи», - резюмував Генеральний Консул.