Долар трохи подешевшав

Харків. 16 листопада. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,15 грн./дол., продають - по 8,21 грн./дол., курс дещо знизився порівняно з 15 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,18 грн./дол., з продажу – в межах 8,18-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках також знизився на 0,3%, порівняно з 15 листопада, - до 12,15 грн./євро, продажу – підвищився на 0,4% - до 12,34 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,97-12,26 грн./євро, з продажу - в межах 12,27-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 15 листопада, знизився на 1,4% і становить в середньому 0,2757 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2855 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,284 грн./рубль, з продажу - в межах 0,283-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,15 грн./дол., продажу - 8,21 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,17 грн./дол., з продажу - в межах 8,18-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва також підвищився на 0,3% порівняно з 15 листопада, і становить 12,18 грн./євро, продажу - на 0,7% - до 12,34 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,01-12,23 грн./євро, з продажу - в межах 12,28-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 15 листопада, знизився на 2,1% і сьогодні становить 0,2742 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,3% - до 0,2858 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,2825 грн./рубль, з продажу - в межах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,10/8,23 грн., євро – 12,05/12,35 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,12/8,28 грн., євро – 11,90/12,50 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,14/8,22 грн., євро – 12,05/12,35 грн., рубль – 0,277/0,287 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 16 листопада, становить: гривні до долара США – 7,996, до євро – 11,888453, до російського рубля – 0,27731.