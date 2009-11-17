На Харківщині захворіли на грип А/N1H1 і вже одужали 5 осіб

Харків. 17 листопада. УНІАН. На Харківщині виявлено та верифіковано 5 випадків зараження вірусом пандемічного грипу А/N1H1.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління здоров’я Олександра ГАЛАГАНА.

За його словами, на 16 листопада з Харківської області направлено до лабораторії вірусології Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров’я України на дослідження 42 зразки матеріалів, з них досліджено 10. З цих 10 досліджених зразків виявлено та верифіковано 5 позитивних результатів на наявність у матеріалі вірусу пандемічного грипу А/N1H1.

При цьому О.ГАЛАЦАН зауважив, що всі пацієнти, у матеріалах яких виявлено вірус грипу А/N1H1, проходили лікування в закладах охорони здоров’я Харківської області та вже видужали і виписані зі стаціонарів.