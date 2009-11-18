Богословська хоче звезти до Харкова всі Суди

Харків. 18 листопада. УНІАН. Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА переконана, що Україні слід відмовитися від жорсткої централізації і створювати умови для життя у всіх регіонах країни, а не лише в Києві.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, вона заявила у Харкові.

«Харків - юридична мекка України. Моя мрія - перенести до Харкова Верховний та Конституційний суди України. Це може стати першим кроком до децентралізації влади та створення умов для розвитку українських регіонів», - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона зауважила, що справжня Україна починається на відстані п’ятдесяти кілометрів від Києва. “Там люди покинуті напризволяще, наодинці зі своїми проблемами, немає інфраструктури, відсутні перспективи знайти гідну роботу. Мине ще кілька десятиліть, і на Чернігівщині, Кіровоградщини, Сумщині та в багатьох інших регіонах України просто зникнуть сотні населених пунктів”, - застерегла політик.

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила: «нам необхідно відмовитися від жорсткої централізації, коли всі ділові та адміністративні центри містяться в Києві. Наприклад, фінансові біржі можна абсолютно безболісно перенести з Києва до Дніпропетровська, Міністерство промисловості та Міністерство вугільної промисловості - до Донецька чи Луганська. Цим рішенням ми створимо сотні й тисячі нових робочих місць в регіонах і зможемо наповнити місцеві бюджети».

Кандидат на пост Президента України також нагадала, що всі спроби авіаперевізників збільшити кількість внутрішніх авіарейсів завершилися поразкою, і це доволі промовистий факт.

«Люди їдуть лише в Київ та з Києва. У них немає потреби та коштів подорожувати зі Львова до Донецька, з Чернігова до Івано-Франківська. Саме тому інколи в нас виникає непорозуміння між людьми з різних частин України. І поява декількох адміністративних центрів сприятиме налагодженню співпраці, міграції між різними містами в межах усієї України», - резюмувала І.БОГОСЛОВСЬКА.