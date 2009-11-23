Тимошенко зробила попередження облгазам

Харків. 23 листопада. УНІАН. У разі непогашення облгазами до 1 грудня боргів за газ перед НАК «Нафтогаз України» в загальному обсязі до 8 млрд. грн., вони будуть позбавлені права продавати газ суб`єктам господарювання, а якщо борг не буде погашений і пізніше, то з 1 січня облгази будуть позбавлені ліцензії на продаж і транспортування газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з питань оплати за газ.

«З 1 грудня цього року облгази не матимуть права за ліцензіями, які ми попросили відкоректувати Нацкомісію з регулювання електроенергетики, постачати газ суб`єктам господарювання – постачатимуть газ населенню і бюджетним організаціям. Проте цього не достатньо. І тому НКРЕ разом із «Нафтогазом» попередили обласні газопостачальні організації – облгази, що якщо до кінця року не будуть погашені всі ці борги, вони будуть позбавлені ліцензії, тому що оренда локальних газопроводів у них вже закінчилася, і насправді локальні газові мережі зараз належать державі, і побудувати на цих мережах нормальні газопостачальні компанії ми зможемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що більшість облгазів, які мають борги перед НАК «Нафтогаз України», належать представникам Партії регіонів.

«75% облгазів належать групі: ФІРТАШ, БОЙКО, ВОРОНІН і ще декілька героїв. Це прямі депутати Партії регіонів. Вони заборгували за газ 5,195 млрд. грн. – запам`ятайте цю цифру. Все це пішло їм у кишеню. Тому що народ платить і всі споживачі платять (за газ), тільки вони не платять, і залишають все на своїх рахунках, а не на рахунках «Нафтогазу». Крім того, у нас є ще така група «Газекс», у якої є пакети в «Дніпрогазі», «Донецькміськгазі», «Криворіжгазі», «Харківгазі», «Харківміськгазі» - це пан ВЕКСЕЛЬБЕРГ. Він заборгував країні мільярд гривень, що теж не мало», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр доручила НАК «Нафтогаз України» підготуватися до того, щоб мати можливість з 1 січня перейти на державні постачання газу кожному споживачеві. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на 90% робота до такого переходу вже зроблена.

«Обласним приватним газопостачальним компаніям для розрахунків за газ дається час тільки до 1 січня», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що необхідні постанови уряду мають бути готові вже до наступного засідання Кабміну - 25 листопада.