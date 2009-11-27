Курси валют у банках Харкова

Долар 7,94 - 7,98 грн.

Харків. 27 листопада. УНІАН. На 27 листопада комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 7,96 грн. (продаж - 8,02 грн.), євро - 12 грн. (12,03 грн.), Базис - 7,98 (8,04), 11,94 (12,08), Реал-банк - 7,94 (8,05), 12,07 (12,17) відповідно, повідомляє Kharkiv EURO. Національний банк України встановив на 27 листопада такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 798.1000 (на 26 листопада – 798.5000) 100 EUR – 1202.8165 (на 26 листопада – 1204.3776) 10 RUR – 2.7640 (на 26 листопада – 2.7734).

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