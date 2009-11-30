30 листопада курси валют майже не змінилися

Харків. 30 листопада. УНІАН. У понеділок, 30 листопада, українські банки купують американську валюту в середньому за 7,98 грн./дол., продають – за 8,08 грн./дол., курс майже не змінився порівняно з 29 листопада, повідомляє Kharkiv EURO.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,05-8,13 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках, за даними Finance.ua, не змінився порівняно з 29 листопада, і сьогодні становить 11,96 грн./євро, продажу – підвищився на 0,6% - до 12,22 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,89-12,05 грн./євро, з продажу - в межах 12,07-12,36 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 29 листопада, знизився на 0,3% і становить у середньому 0,2692 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 1,7%, до 0,2816 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2750 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,08 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,92-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,06-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи змінився порівняно з 29 листопада, і сьогодні становить 11,98/12,18 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,81-12,05 грн./євро, з продажу – в межах 12,07-12,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 29 листопада знизився на 1,1% і сьогодні становить 0,2670 грн./рубль, продажу – підвищився на 1,5%, до 0,2811 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2750 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на 30 листопада у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,92/8,01 грн., євро – 11,95/12,20 грн., рубель – 0,2250/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,12 грн., євро – 11,70/12,25 грн., рубель – 0,2700/0,2800 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,98/8,08 грн., євро – 11,95/12,25 грн., рубель – 0,2720/0,2820 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 30 листопада, становить: гривні до долара США – 7,9809, до євро – 11,905907, до російського рубля – 0,26765.