У Лозовій викрито підпільний гральний салон

Харків. 2 грудня. УНІАН. Міліція викрила в Лозовій підпільний гральний салон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області, нелегальне «казіно» виявили наприкінці жовтня працівниками сектору ДСБЕЗ Лозівської міліції.

На момент проведення перевірки в гральному салоні знаходилися відвідувачі, які грали на гральних автоматах. Правоохоронцями було встановлено власника даного салону, ним виявився 28-річний мешканець с. Дворіччя Харківської області.

В ході проведення відповідних заходів працівниками міліції з салону вилучено 21 гральний автомат та гроші у сумі 1722 грн.

Слідчим відділом райвідділу порушено кримінальну справу порушено за ст. 203 Кримінального кодексу України, повідомили в ЦЗГ.