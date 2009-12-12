Посол Франції і Євро-2012: ми випили по бокалу вина (фото)

Харків. 12 грудня. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Жак ФОР та генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спільно привітали всю Україну, і Харків зокрема, з рішенням Виконкому УЄФА щодо проведення Євро-2012 в чотирьох українських містах – Києві, Донецьку, Львові і Харкові.

Як передає кореспонденту УНІАН, своє привітання і коментарі вони висловили увечері, 11 грудня, на спільній прес-конференції на стадіоні «Металіст», куди Посол Франції здійснив спеціальну поїзду в рамках візиту до Харкова.

«Я схвильований рішенням УЄФА, і коли випадково про нього дізнався на обіді під час зустрічі з членами вашої міської ради, ми разом зраділи і випили по маленькому бокалу французького білого вина», - сказав емоційно Жак ФОР і додав, що «коли пан ЯРОСЛАВСЬКИЙ люб’язно організував зустріч, і коли грала Марсельєза, ми з колегами із Посольства слухали наш національний гімн як знак того, що в один день збірна команда Франції буде грати на полі «Металіста».

Говорячи про своє враження від стадіону «Металіст» і про значення рішення УЄФА, Жак ФОР сказав, що «це один з найсучасніших стадіонів у Європі, зовсім новий і дуже добре збудований». «Я гадаю, - зазначив він - що це дасть вашому місту можливість бути знаним у всій Європі, і це дуже важливо, тому що разом зі спортом розвиваються торгові відносини, відбувається прорив».

Як сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, він «відчуває велику радість – як за харків’ян, за уболівальників, так за всю Україну. Ми недаремно працювали, і ми перемогли. Добре бути переможцями». Проте, наголосив він, важливо не втратити динаміку: «Ми на повному ходу, і дуже добре, що ми набрали такі оберти, і нам тільки б їх не збавляти».

О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ привітав усіх харків’ян і подякував їм за підтримку. «Я вітаю всіх харків’ян і дякую їм за те, що вони вірили в нас, вірили в те, що ми дійсно доб’ємося цього бажаного всім рішення, і це дуже важливо для нашої Слобожанщини, для нашої рідної Харківщини», - сказав координатор підготовки Харкова до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 11 грудня, виконком УЄФА ухвалив рішення, згідно з яким чотири українські міста – Київ, Донецьк, Львів, Харків – отримали право приймати матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Фінал турніру вирішено провести в українській столиці.

На знімку: посол Франції в Україні Жак ФОР і Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ на спільній прес-конференції.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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