На Харківщині можуть закрити кілька ринків

Харків. 18 грудня. УНІАН. В Харківській області можуть закрити декілька ринків. Причина - порушення правил протипожежної безпеки. За минулі п`ять років торгові майданчики в Харківській області горіли 17 разів, повідомляють «Об’єктив-новини».

У МНСників зараз претензії більш ніж до двох десятків торгових точок - в Ізюмі, Мерефі, Люботині, Дергачах, торговому центрі «Перший кілометр» і деяких інших ринках у Харкові. Віце-губернатор Ігор Терехов заявив, що ринки закриють. А керівництву торгових майданчиків навіть не дадуть часу виправити недоліки. Найближчого тижня пожежники ще раз перевірять ці ринки. Де знайдуть огріхи - не дадуть дозволу на роботу.