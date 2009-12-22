Пошта обростає прибутками

Харків. 22 грудня. УНІАН. У Харківській області за січень-листопад 2009 року обсяг реалізованих всім споживачам послуг пошти і зв’язку становить 1748,5 млн. грн. (у тому числі населенню – 819,2 млн. грн.), що на 1,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОГА.

За даними статуправління, зростання обсягів наданих послуг коливається в межах від 144,8% (провідне віщання) до 107,8% (мобільний зв’язок). Обсяги надання послуг мобільному зв’язку виросли порівняно з відповідним періодом 2008 року на 7,8%, прибутки від надання доступу до мережі Інтернет збільшилися на 37,1%, у тому числі населенню – на 40,5%.

Скорочення обсягів послуг спостерігалося по поштовому зв’язку – на 10,6%, по всіх видах телефонного зв’язку: міського – на 16%, сільського – на 18,6%, міжміського (включаючи міжнародний) – на 17,2%.

Таким чином, за даними облстату, найбільша питома вага із загальної суми доходів доводиться на послуги мобільного – 51,9% (907,6 млн. грн.), у тому числі населенню – 43% (352,0 млн. грн.), міжміського (включаючи міжнародний) – 10,2% (177,8 млн. грн.), у тому числі населенню – 11,6% (95,4 млн. грн.), міському телефонного зв’язку – 14% (244,8 млн. грн.), у тому числі населенню – 21,0% (172,3 млн. грн.).