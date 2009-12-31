Через густий туман призупинив роботу Харківський аеропорт

Харків. 31 грудня. УНІАН. Сьогодні через густий туман припинив роботу Харківський аеропорт.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту, вранці погода дозволяла працювати, і два літаки рейсом на Київ і Москву були відправлені вчасно.

Рейс до Єгипту, який май був здійснений о 8-й ранку, відкладено до 12-ї години.

Всі вечірні рейси відкладено у зв’язку зі святом, зазначив співрозмовник агентства.