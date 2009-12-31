Колектив УНІАН вітає з Новим Роком та Різдвом Христовим!

Шановні друзі! Від щирого серця колектив агентства УНІАН вітає всіх відвідувачів сайту, передплатників і колег-журналістів із святами. Нехай Новий рік принесе вам лише добрі новини, а зміни будуть лише на краще.

Ми ж дбатимемо, щоб добрі новини ви дізнавалися одними з найперших.

Успіхів вам, здоров`я і творчої наснаги!

З Новим роком і Різдвом Христовим!