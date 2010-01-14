У проблемах з «Міськелектротрансом» винна і міська влада, і уряд - Костенко

Харків. 14 січня. УНІАН. Харківська міська влада та Кабінет міністрів України не виконують свої зобов’язання перед «Міськелектротрансом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу на прес-конференції у Харкові сказав голова Української народної партії, кандидат на пост Президента України Юрій КОСТЕНКО.

«Є невиконання зобов’язань центрального уряду, який не перераховує на міський бюджет тих коштів, які повинен перераховувати державний бюджет на місця для виконання містом своїх зобов’язань перед пільговиками, зокрема це стосується пільгового проїзду у міському транспорті. І місцевий бюджет, тобто бюджет міста Харкова, який має колосальні можливості, не виконує своїх зобов’язань і щодо транспортників, і щодо пенсіонерів», – сказав Ю.КОСТЕНКО.

На його думку, держава зобов’язана дотувати пільговий контингент, «як це робиться у всьому світі».